Barbara D’Urso non sei su “Scherzi a Parte” | il programma rischia la chiusura

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ‘Live Non è lala. Nelle scorse ore è circolata la notizia che il talk della nota conduttrice di Canale 5, per gli ascolti non esaltanti di questa stagione, non sarà rinnovato per la prossima stagione. La notizia – lanciata da Bubino Blog – non ha ancora trovato ufficialità, ma i ben informati assicurano che ilverrà tagliato dal palinsesto di Mediaset. Il portale rivela in esclusiva che ‘’ andrà in onda dallo studio di Live – Non è lache “chiuderà così la stagione in anticipo rispetto alle previsioni”. D’altra, la ‘questione studio’ è stata anticipata di recente dalla stessa. In una intervista a La Stampa, la presentatrice ...