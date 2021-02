Barbara D' Urso incassa il sostegno di Nicola Zingaretti | Hai portato la voce della politica alle persone

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha speso parole d'elogio perD', dopo la notiziachiusura anticipata di Live-Non è la D', programma che, dice il segretario del PD, ha avvicinato laalla gente.ha espresso parole d'elogio perD', dopo l'annuncioprobabile chiusura di Live - Non è la D', programma che, insieme agli altrigiornalista, secondo la sua opinione, ha il merito di aver fatto conoscere laal popolo. Il rumor secondo cui Mediaset avrebbe deciso di chiudere Live - Non è la D'in anticipo per i ...

ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - Corriere : Nicola Zingaretti twitta a favore di Barbara D’Urso: bufera sul web - davidemaggio : Live Non è la D'urso chiude e arriva l'endorsement shock di Nicola Zingaretti: «Hai portato la politica vicino alle… - giotim2 : RT @fogna_la: Il magico duo Zinga-Bettini indica nuove strade alla sinistra: da Rosa Luxemburg a Barbara d'Urso - Paroledipaola : RT @AlvisiConci: Zingaboh dicci qualcosa di sx. Barbara D'Urso. -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

Forse perché tutti lo attaccano , Nicola Zingaretti ha sentito il bisogno di difendere qualcuno, anzi qualcuna:D'. Il segretario del Partito Democratico ha pubblicato su Twitter un post di endorsement nei confronti della 'compagna'. Da giorni, anche se mancano conferme ufficiali da parte di ...Nicola Zingaretti al centro delle polemiche sui social network. Il motivo? Il sostegno aD'. Ma andiamo per gradi. Come vi abbiamo raccontato, manca solo l'ufficialità sulla chiusura anticipata di Live " Non è la D', che verrà sostituito su Canale 5 da "Scherzi a Parte", ...Giovanni Ciacci racconta a Pomeriggio Cinque i motivi che lo hanno portato a rinunciare alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ...Can Yaman, infangato dalla stampa turca. E' incinta di Can Yaman. . e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO Potrebbero interessarti anche:. Can Yama ...