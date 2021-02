Barbara D’Urso | endorsement shock di Nicola Zingaretti | «Hai portato la politica vicino alle persone Ce n’è bisogno»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)D'Urso Il soccorso aè arrivato in primis da. Proprio all’indomani dalla notizia di una chiusura di Live – Non è la, il Segretario del Pd su Twitter si è lanciato in un esplicito ed inaspettatonei confronti della conduttrice Mediaset. Il suo intervento è stato forse il più clamoroso, ma non il solo. .@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro haila voce della. Ce n’è! #noneladurso —(@n) February ...