Barbara D’Urso, endorsement shock di Nicola Zingaretti: «Hai portato la politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nicola Zingaretti, Barbara D'Urso Il soccorso a Barbara D’Urso è arrivato in primis da Nicola Zingaretti. Proprio all’indomani dalla notizia di una chiusura di Live – Non è la D’Urso, il Segretario del Pd su Twitter si è lanciato in un esplicito ed inaspettato endorsement nei confronti della conduttrice Mediaset. Il suo intervento è stato forse il più clamoroso, ma non il solo. .@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nZingaretti) February ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 24 febbraio 2021)D'Urso Il soccorso aè arrivato in primis da. Proprio all’indomani dalla notizia di una chiusura di Live – Non è la, il Segretario del Pd su Twitter si è lanciato in un esplicito ed inaspettatonei confronti della conduttrice Mediaset. Il suo intervento è stato forse il più clamoroso, ma non il solo. .@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro haila voce della. Ce n’è! #noneladurso —(@n) February ...

ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - davidemaggio : Live Non è la D'urso chiude e arriva l'endorsement shock di Nicola Zingaretti: «Hai portato la politica vicino alle… - Corriere : Nicola Zingaretti twitta a favore di Barbara D’Urso: bufera sul web - tangueirablue : RT @PButtafuoco: Le restrizioni in tema di pandemia piacciono tanto alla sinistra per via di un non troppo nascosto bisogno, quello di sott… - MarisaGiannace : RT @marcocattaneo: Oggi è come essersi calati un acido con i canadair. #Zingaretti che esalta Barbara D’Urso, #Sibilia agli interni, #Borgo… -