Barbara D’Urso, duro attacco in diretta: “TV spazzatura” – VIDEO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) duro sfogo nei confronti di Barbara D’Urso. Accuse pesanti da parte del noto chef che definisce i programmi condotti dalla conduttrice partenopea TV spazzatura. Barbara D’Urso non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. La sua trasmissione della domenica, Live Non è la D’Urso, cederà il testimone a Ciao Darwin di Paolo Bonolis a causa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021)sfogo nei confronti di. Accuse pesanti da parte del noto chef che definisce i programmi condotti dalla conduttrice partenopea TVnon sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. La sua trasmissione della domenica, Live Non è la, cederà il testimone a Ciao Darwin di Paolo Bonolis a causa L'articolo proviene da Inews.it.

albertocaldana : RT @Satiraptus: Chiude il 'programma' di Barbara D'Urso. È la variante 'Grazie Signore Grazie' #LiveNoneLadUrso #Omarino - Satiraptus : Chiude il 'programma' di Barbara D'Urso. È la variante 'Grazie Signore Grazie' #LiveNoneLadUrso #Omarino - bdu_tv : RT @iamblueyes_: Assurda la chiusura del talk serale non politico in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso più seguito della domeni… - MarikaLotito : RT @JoMarch__: Se ci fosse stata Barbara D'Urso alla conduzione tutto sto schifo non sarebbe successo.Avrebbe rimesso tutti al loro posto.… - blogtivvu : Lo chef Natale Giunta attacca Barbara d’Urso: “La Sicilia non è la vergogna che fai vedere in TV” – VIDEO -