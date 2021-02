“Bambino di 11 anni muore per ipotermia”. La madre: “Era la prima volta che vedeva la neve” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È morto per sospetta ipotermia a 11 anni. Siamo a Conroe, Texas, e la storia è quella di Chistian. Come riporta il Washington Post, il Bambino era arrivato dall’Honduras, per raggiungere la madre. “Non aveva mai visto la neve, era la prima volta”, ha detto quest’ultima alla stampa: ecco perché, quando la fitta nevicata ha imbiancato il suo giardino, il Bambino è subito voluto andare a giocare fuori. È rimasto all’aperto per diverso tempo e quando la madre se n’è accorta lo ha fatto rientrare, con i vestiti inzuppati. Sembrava tutto normale nonostante la famiglia fosse rimasta senza elettricità e riscaldamento, cosa che viste le temperature artiche sta accadendo di frequente in tutta la zona. “Il mio compagno si è alzato di notte ed è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È morto per sospettaa 11. Siamo a Conroe, Texas, e la storia è quella di Chistian. Come riporta il Washington Post, ilera arrivato dall’Honduras, per raggiungere la. “Non aveva mai visto la, era la”, ha detto quest’ultima alla stampa: ecco perché, quando la fitta nevicata ha imbiancato il suo giardino, ilè subito voluto andare a giocare fuori. È rimasto all’aperto per diverso tempo e quando lase n’è accorta lo ha fatto rientrare, con i vestiti inzuppati. Sembrava tutto normale nonostante la famiglia fosse rimasta senza elettricità e riscaldamento, cosa che viste le temperature artiche sta accadendo di frequente in tutta la zona. “Il mio compagno si è alzato di notte ed è ...

