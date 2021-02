Bambini a rischio, TikTok rimuove quasi 90 milioni di video e sei milioni di account (Di mercoledì 24 febbraio 2021) TikTok ha rimosso 89.132.938 video. La motivazione? «Per aver violato le linee guida della comunità o i termini di servizio». Ovvero , dice la piattaforma «meno dell’1% di tutti i video caricati su TikTok». Lo comunica la piattaforma social nel suo rapporto sulla trasparenza relativo al secondo semestre 2020. Di questi video, il 92,4% è stato identificato e rimosso prima che fossero segnalati dagli utenti. L’83,3% è stato rimosso prima di ricevere visualizzazioni e il 93,5% è stato rimosso entro 24 ore dalla pubblicazione. La piattaforma nel secondo semestre del 2020, ha rimosso poi 6.144.040 account per violazione delle linee guida della comunità. Inoltre, altri 9.499.881 account spam sono stati rimossi insieme a 5.225.800 video spam pubblicati da ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha rimosso 89.132.938. La motivazione? «Per aver violato le linee guida della comunità o i termini di servizio». Ovvero , dice la piattaforma «meno dell’1% di tutti icaricati su». Lo comunica la piattaforma social nel suo rapporto sulla trasparenza relativo al secondo semestre 2020. Di questi, il 92,4% è stato identificato e rimosso prima che fossero segnalati dagli utenti. L’83,3% è stato rimosso prima di ricevere visualizzazioni e il 93,5% è stato rimosso entro 24 ore dalla pubblicazione. La piattaforma nel secondo semestre del 2020, ha rimosso poi 6.144.040per violazione delle linee guida della comunità. Inoltre, altri 9.499.881spam sono stati rimossi insieme a 5.225.800spam pubblicati da ...

Carioca80930840 : RT @erykaluna: I numeri su ansia e depressione adulta e infantile: quadruplicati dal 2019 a oggi. Un'emergenza nell'emergenza ?? https://t.c… - erykaluna : I numeri su ansia e depressione adulta e infantile: quadruplicati dal 2019 a oggi. Un'emergenza nell'emergenza ?? - gestoredirete : @ilbonaiuti Hai mai visto feste di compleanno con 4/5 bambini? Io no. E in ogni caso devi evitare ogni occasione in… - appuntidicarta : @LeoPatrignani @sandronedazieri Altro esempio: la costrizione di stare in sala 3 ore tra pubblicità eccetera quando… - FrankJack90 : @AcciaioMario @CinziaFufy74 @GioChirilly Gli unici a rischiare sono i bambini che si mordono le stesse matite, ma l… -