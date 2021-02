sportli26181512 : Azzurre travolgenti: Israele sommerso 12-0 e qualificazione all'Europeo 2022: Azzurre travolgenti: Israele sommerso… - DestinoLara : #Sabatino dal dischetto porta le azzurre sull'8-0. Travolgenti. #ItaliaIsraele -

Ultime Notizie dalla rete : Azzurre travolgenti

La Gazzetta dello Sport

Missione compiuta. L'Italia batte Israele nell'ultima gara di qualificazione ed entra nelle 16 che nell'estate 2022 si giocheranno l'Europeo in Inghilterra. Oltre all'Italia e all'Inghilterra ...Servivano due gol di differenza per ora ne sono arrivati sette e appare assai improbabile pensare che l'Israele visto nel primo tempo ne faràLesonola ...Diretta Italia Israele streaming video Rai, risultato finale 12-0: azzurre avanti agli Europei, qualificazione importantissima.Con l’ultimo posticipo di questa sera che vedrà scendere in campo all’Alianz Stadium di Torino, Juventus e Crotone, andrà in archivio anche la giornata numero 23 del massimo campionato italiano che ne ...