Autopsia Attanasio e Iacovacci: “Morti in uno scontro a fuoco, non è stata una esecuzione” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non è stata una esecuzione ma la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci è arrivata nel corso di un tentativo di sequestro terminato tragicamente con un conflitto a fuoco. Il dato emerge dai primi risultati dell’Autopsia disposta dalla Procura di Roma e svolta oggi presso il Policlinico Gemelli. Sono in totale quattro i colpi che hanno causato la morte in Congo del diplomatico e del militare. Le vittime sono state raggiunte da due colpi ciascuno. La Tac ha fatto emergere che i proiettili hanno trapassato i corpi da sinistra a destra. In base a quanto emerge dall’Autopsia, l’ambasciatore è stato raggiunto da colpi all’addome e l’esame ha individuato sia il foro di entrata che quello di uscita. Non sono stati individuati residui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non èunama la morte dell’ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorioè arrivata nel corso di un tentativo di sequestro terminato tragicamente con un conflitto a. Il dato emerge dai primi risultati dell’disposta dalla Procura di Roma e svolta oggi presso il Policlinico Gemelli. Sono in totale quattro i colpi che hanno causato la morte in Congo del diplomatico e del militare. Le vittime sono state raggiunte da due colpi ciascuno. La Tac ha fatto emergere che i proiettili hanno trapassato i corpi da sinistra a destra. In base a quanto emerge dall’, l’ambasciatore è stato raggiunto da colpi all’addome e l’esame ha individuato sia il foro di entrata che quello di uscita. Non sono stati individuati residui ...

repubblica : ?? Morti in Congo, a Roma autopsia di Attanasio e Iacovacci: non e' stata esecuzione, sono stati uccisi durante un c… - repubblica : Agguato in Congo, autopsia: Attanasio e Iacovacci morti in scontro a fuoco, non è stata esecuzione - LaStampa : Congo, l’autopsia: Attanasio e Iacovacci morti in una sparatoria, non è stata un’esecuzione - DriverMattia198 : RT @fabrizio_sn: Se dall'autopsia di #Attanasio emerge che non si sia trattato di un'esecuzione a mio avviso prende quota l'ipotesi di 'fuo… - fabrizio_sn : Se dall'autopsia di #Attanasio emerge che non si sia trattato di un'esecuzione a mio avviso prende quota l'ipotesi… -