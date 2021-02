Aumentano i contagi nelle scuole: Sindaco dispone la chiusura fino al 10 marzo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Anastasia (NA) – Il primo cittadino Carmine Esposito ha dovuto arrendersi ai contagi all’interno delle scuole e ha predisposto la chiusura dei plessi di ogni ordine e grado fino al prossimo 10 marzo. Il Sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, ha ordinato la sospensione della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 10 marzo prossimo. Lo stesso Sindaco ha anche firmato un’ulteriore ordinanza per l’interdizione di strade e piazze ed ogni luogo di assembramento. La decisione, ha spiegato Esposito, è dovuta al trend di contagi in crescita sul territorio anastasiano. “Ho chiuso le scuole con uno spirito di grande ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Anastasia (NA) – Il primo cittadino Carmine Esposito ha dovuto arrendersi aiall’interno dellee ha predisposto ladei plessi di ogni ordine e gradoal prossimo 10. Ildi Sant’Anastasia, Carmine Esposito, ha ordinato la sospensione della didattica in presenzadi ogni ordine e gradoal 10prossimo. Lo stessoha anche firmato un’ulteriore ordinanza per l’interdizione di strade e piazze ed ogni luogo di assembramento. La decisione, ha spiegato Esposito, è dovuta al trend diin crescita sul territorio anastasiano. “Ho chiuso lecon uno spirito di grande ...

