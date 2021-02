ATP Singapore 2021 | nel giorno di Marcora avanzano Cilic | Bublik e Nishioka

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra primi e secondi turni, continua l’avventura dell’ATP 250 di, che chiude di fatto, per qualche mese, la stagione tra Australia e dintorni in questo particolare inizio di anno tennistico. Disputati gli ultimi tre match di primo turno ancora arretrati e i primi quattro match di ottavi. La cronaca di-Gulbis Oltre alla vittoria di Robertosu Ernests Gulbis, sono vincenti i debutti del sudcoreano Soonwoo Kwon sull’americano Thai-Son Kwiatkowski e dell’australiano Matthew Ebden sull’indiano Yuki Bhambri, l’uno in tre set, l’altro in due. Per il primo sarà sfida asiatica con il giapponese Yasutaka Uchiyama, per il secondo invece derby con John Millman. Debutto vincente per il numero 3 del seeding, il croato Marin, che regola con qualche patema di troppo il giapponese Taro Daniel (7-5 6-4); ...