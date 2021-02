Atletico, Oblak dopo il k.o. col Chelsea: «Possiamo ribaltare il risultato» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jan Oblak ha parlato al termine della partita di Champions League contro il Chelsea Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, suona la carica dopo il k.o. in Champions League contro il Chelsea e ai microfoni della UEFA si è detto convinto di poter ribaltare il risultato nella partita di ritorno. «La sfida è sempre giocare bene in difesa, a prescindere dal piano generale della partita. Questo non vuol dire che abbiamo giocato male. Negli spogliatoi ho visto negli occhi di ognuno di noi la fiducia nel futuro, in quella che sarà la gara di ritorno. Tutti pensano a vincere il ritorno. Questo è il calcio. A volte vinci, a volte perdi. Abbiamo ancora una partita da fare e dobbiamo essere pronti. Ora tutti i pensieri sono occupati solo dalla voglia di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Janha parlato al termine della partita di Champions League contro ilJan, portiere dell’Madrid, suona la caricail k.o. in Champions League contro ile ai microfoni della UEFA si è detto convinto di poterilnella partita di ritorno. «La sfida è sempre giocare bene in difesa, a prescindere dal piano generale della partita. Questo non vuol dire che abbiamo giocato male. Negli spogliatoi ho visto negli occhi di ognuno di noi la fiducia nel futuro, in quella che sarà la gara di ritorno. Tutti pensano a vincere il ritorno. Questo è il calcio. A volte vinci, a volte perdi. Abbiamo ancora una partita da fare e dobbiamo essere pronti. Ora tutti i pensieri sono occupati solo dalla voglia di ...

ItaSportPress : Atletico Madrid k.o. col Chelsea, Oblak ci crede: 'Siamo tutti convinti di poter ribaltare il risultato al ritorno'… - MarcoM267 : @verok_cal Ho due Oblak Ucl, se non vince l’atletico mi ammazzo - ivomirko : RT @GoalItalia: Oblak avanti alla disperata per l'ultimo assalto, De Frutos segna a porta vuota da metà campo ?? L'Atletico Madrid ora ha s… - GoalItalia : Oblak avanti alla disperata per l'ultimo assalto, De Frutos segna a porta vuota da metà campo ?? L'Atletico Madrid… - Pazziniiii : RT @walnut_85: Oblak che va a saltare sul calcio d'angolo e l'atletico becca lo 0-2 ?? -