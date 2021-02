Atalanta, Toloi: «Siamo forti. Rosso a Freuler? Non c’era» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, ha commentato la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid: le sue dichiarazioni Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid. PRESTAZIONE – «Abbiamo combattuto fino alla fine. Giocare contro il Real è difficile e farlo con l’uomo in meno è ancora più difficile. Il Rosso non c’era perché c’era anche Romero dietro e il pallone non andava verso la porta. Dopo è diventato tutto più difficile però abbiamo fatto una grande partita, abbiamo difeso bene. Siamo vivi, abbiamo il ritorno e abbiamo visto che Siamo capaci di giocare alla pari con loro». RITORNO A MADRID – «Dobbiamo andare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Rafael, difensore dell’, ha commentato la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid: le sue dichiarazioni Rafael, difensore dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid. PRESTAZIONE – «Abbiamo combattuto fino alla fine. Giocare contro il Real è difficile e farlo con l’uomo in meno è ancora più difficile. Ilnonperchéanche Romero dietro e il pallone non andava verso la porta. Dopo è diventato tutto più difficile però abbiamo fatto una grande partita, abbiamo difeso bene.vivi, abbiamo il ritorno e abbiamo visto checapaci di giocare alla pari con loro». RITORNO A MADRID – «Dobbiamo andare ...

