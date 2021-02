Atalanta, Toloi: “Espulsione inesistente ma abbiamo tenuto testa al Real. A Madrid si può fare impresa” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il difensore dell'Atalanta Toloi ha commentato la sconfitta contro il Real Madrid per 1-0 con gol di Mendy a 5' dalla fine: "abbiamo combattuto fino alla fine contro gli spagnoli seppur in inferiorità numerica dall'inizio della partita. Il fallo di Freuler non era da Espulsione visto che avevamo in copertura con Romero, poi ripeto in 10 tutto è stato più difficile. Nonostante l'inferiorità abbiamo poi difeso bene e siamo vivi, sappiamo giocare alla pari con loro che sono il Real Madrid. Con un uomo in meno abbiamo creato situazioni importanti dopo aver saltato la loro prima linea del pressing e dobbiamo fare lo stesso a Madrid. Siamo una squadra che contrasta che può ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il difensore dell'ha commentato la sconfitta contro ilper 1-0 con gol di Mendy a 5' dalla fine: "combattuto fino alla fine contro gli spagnoli seppur in inferiorità numerica dall'inizio della partita. Il fallo di Freuler non era davisto che avevamo in copertura con Romero, poi ripeto in 10 tutto è stato più difficile. Nonostante l'inferioritàpoi difeso bene e siamo vivi, sappiamo giocare alla pari con loro che sono il. Con un uomo in menocreato situazioni importanti dopo aver saltato la loro prima linea del pressing e dobbiamolo stesso a. Siamo una squadra che contrasta che può ...

