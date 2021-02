Atalanta-Real, Un sacchetto di biglie o Arancia meccanica? La tv del 24 febbraio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 24 febbraio in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo Sky trasmetterà la partita di calcio tra Atalanta e Real Madrid, valida per l’andata degli ottavi di Champions League. Il match, che prenderà il via alle 21, si potrà vedere sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Dalle 20 nello studio comincerà il pre-partita con la conduzione di Anna Billò. La sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l’applicazione scaricabile su tablet, smartphone e pc. L’alternativa si chiama Now TV, piattaforma che consente di assistere alla programmazione di Sky previo abbonamento ad uno dei pacchetti offerti. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Un ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 24in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo Sky trasmetterà la partita di calcio traMadrid, valida per l’andata degli ottavi di Champions League. Il match, che prenderà il via alle 21, si potrà vedere sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Dalle 20 nello studio comincerà il pre-partita con la conduzione di Anna Billò. La sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l’applicazione scaricabile su tablet, smartphone e pc. L’alternativa si chiama Now TV, piattaforma che consente di assistere alla programmazione di Sky previo abbonamento ad uno dei pacchetti offerti. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Un ...

Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - Atalanta_BC : Speciale #Atalanta su @Gazzetta_it ?? ?? Interviste a Romero e Tacchinardi, storie e curiosità legate ad Atalanta-R… - zazoomblog : Champions: il Bayern travolge la Lazio (1-4) all’Olimpico. Stasera Atalanta-Real Madrid - #Champions: #Bayern… - zazoomblog : Pronostici di oggi 24 febbraio: la notte dell’Atalanta contro il Real Madrid e altre otto - #Pronostici #febbraio:… - tuttoatalanta : PRIMA PAGINA - La Gazzetta dello Sport: 'Assalto al Real, provaci Atalanta!' -