Atalanta - Real Madrid, migliaia di tifosi bergamaschi fuori dallo stadio: inascoltati gli appelli di Ats e club (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nonostante gli appelli delle autorità sanitarie e della stessa Atalanta , in una delle città più colpite dal Covid durante la prima ondata, migliaia di tifosi bergamaschi hanno atteso fuori dal Gewiss ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nonostante glidelle autorità sanitarie e della stessa, in una delle città più colpite dal Covid durante la prima ondata,dihanno attesodal Gewiss ...

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - UEFAcom_it : La formazione ufficiale dell'Atalanta ???? Il protagonista stasera sarà _________ ?? SEGUI Atalanta-Real Madrid con… - zazoomblog : Atalanta-Real Madrid Marino: “Abbiamo grossa responsabilità. In campo per regalare gioia ad una città che ha soffer… - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Atalanta-Real Madrid, Marino: 'Abbiamo grossa responsabilità. In campo per regalare gioia ad una città che ha sofferto tanto… -