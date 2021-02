Atalanta-Real Madrid, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium l'Atalanta ospita il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League. Gasperini sceglie il tandem d'attacco Muriel-Zapata, con Pessina alle loro spalle: Ilicic parte dalla panchina pronto a entrare a gara in corsoAtalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. GasperiniReal Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Isco, Vinicius Junior. All. Zidane ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium l'ospita ilnell'andata degli ottavi di Champions League. Gasperini sceglie il tandem d'attacco Muriel-Zapata, con Pessina alle loro spalle: Ilicic parte dalla panchina pronto a entrare a gara in corso(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini(4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Isco, Vinicius Junior. All. Zidane ITA Sport Press.

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - GoalItalia : Il Real era a caccia della Decima ?? L'Atalanta era in Serie B ?? 10 anni fa, #AtalantaRealMadrid in Champions sembr… - enricomazzoleni : @fabio200908 Secondo me l’esito della gara di ieri puo’ esser loro servito. Premesso che forse oggi il Bayern e’ me… - gemin_steven98 : RT @SkySport: Atalanta-Real Madrid, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #AtalantaReal Fischio d'inizio alle 21 LIVE s… -