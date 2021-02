Atalanta-Real Madrid: il monito del direttore generale ATS Bergamo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In vista del match Atalanta-Real Madrid il direttore generale ATS di Bergamo invita i tifosi a supportare la Dea ma con prudenza L’Atalanta affronterà questa sera i campioni del Real Madrid negli ottavi di Champions League. Un match molto importante per la Dea ed anche per i tifosi. In ragione del periodo storico difficile a causa del Covid, il direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo Massimo Giupponi ha voluto inviare un messaggio ai tifosi atalantini. Giupponi ha chiesto ai supporters della Dea di sostenere la squadra, ma senza sottovalutare l’emergenza Covid. La lettera di Giupponi Sul sito dell’Atalanta è riportata la lettera del ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In vista del matchilATS diinvita i tifosi a supportare la Dea ma con prudenza L’affronterà questa sera i campioni delnegli ottavi di Champions League. Un match molto importante per la Dea ed anche per i tifosi. In ragione del periodo storico difficile a causa del Covid, ildell’Agenzia di Tutela della Salute diMassimo Giupponi ha voluto inviare un messaggio ai tifosi atalantini. Giupponi ha chiesto ai supporters della Dea di sostenere la squadra, ma senza sottovalutare l’emergenza Covid. La lettera di Giupponi Sul sito dell’è riportata la lettera del ...

