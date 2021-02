Atalanta-Real Madrid | Gasperini furioso per il rosso a Freuler | “Questa è una follia”

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - RaiNews : A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Ac… - italyfirstnow : Se al posto dell’Atalanta quelli del Real giocassero contro il @bncalcio di #Inzaghi Pippo, si troverebbero di fron… - ColucciLc : RT @MilanoInForma: Bergamo, si gioca Atalanta - Real Madrid: duemila tifosi assembrati davanti allo stadio -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Real

di Fabio Belli) DIRETTAMADRID IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITAMadrid in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l'...Contro unMadrid arrivato a Bergamo con 9 indisponibili, l'di Gasperini cerca l'impresa, dopo aver piazzato già due colpi in questa , vincendo sul campo del Liverpool e su quello dell'...Remo Freuler e Casemiro non scenderanno in campo nella gara di Champions League tra Real Madrid e Atalanta, valevole per il ritorno degli ottavi di finale. Il centrocampista nerazzurro è stato espulso ...Duvan Zapata ha dovuto abbandonare il campo al 30' di Atalanta-Real Madrid a causa di un problema alla coscia sinistra. Il sospetto è che si tratti di uno stiramento al bicipite femorale.