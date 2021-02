Atalanta-Real Madrid (Champions League, 24 febbraio ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Gasperini con Pessina e Muriel, Isco e Vinicius Junior per Zidane (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Atalanta in questa edizione della Champions League continua il suo tour dei club di gigantesca tradizione europea e dopo Liverpool e Ajax affrontate ai gironi gli ottavi di finale propongono una sfida suggestiva, e niente affatto scontata, contro il Real Madrid. Se la squadra di Gasperini non è più una sorpresa a questi livelli, quella InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’in questa edizione dellacontinua il suo tour dei club di gigantesca tradizione europea e dopo Liverpool e Ajax affrontate ai gironi gli ottavi di finale propongono una sfida suggestiva, e niente affatto scontata, contro il. Se la squadra dinon è più una sorpresa a questi livelli, quella InfoBetting: Scommesse Sportive e

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - GoalItalia : Il Real era a caccia della Decima ?? L'Atalanta era in Serie B ?? 10 anni fa, #AtalantaRealMadrid in Champions sembr… - putradwicahya13 : RT @ChampionsLeague: ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - calciodangolo_ : ?? Le formazioni ufficiali di #AtalantaRealMadrid: #Muriel e #Zapata in attacco, con #Pessina trequartista. #Ilicic… -