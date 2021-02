Atalanta-Real Madrid, centinaia di tifosi assembrati fuori dallo stadio di Bergamo – Video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una folla di centinaia di tifosi dell’Atalanta ha accolto con cori, striscioni e fumogeni l’arrivo del pullman della squadra nerazzurra allo stadio, in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. I tifosi si sono dati appuntamenti fuori dallo stadio di Bergamo, disattendendo l’appello anti-assembramento dell’Ats che anche il club aveva ripreso sui propri canali social. Un anno fa, il 19 febbraio scorso, la sfida di Champions League tra Atalanta e Valencia, disputata allo stadio di San Siro a Milano, venne considerata una delle principali cause per la diffusione del coronavirus nella provincia Bergamasca, tra le aree più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una folla dididell’ha accolto con cori, striscioni e fumogeni l’arrivo del pullman della squadra nerazzurra allo, in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il. Isi sono dati appuntamentidi, disattendendo l’appello anti-assembramento dell’Ats che anche il club aveva ripreso sui propri canali social. Un anno fa, il 19 febbraio scorso, la sfida di Champions League trae Valencia, disputata allodi San Siro a Milano, venne considerata una delle principali cause per la diffusione del coronavirus nella provincia Bergamasca, tra le aree più ...

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - RaiNews : A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Ac… - dannap1926 : Ma da quando l’Atalanta e Gasperini vogliono imporre la loro voce in champions ai danni del Real? Zitto e subisci M… - ilfattovideo : Atalanta-Real Madrid, centinaia di tifosi assembrati fuori dallo stadio di Bergamo – Video -