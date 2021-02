Atalanta-Real Madrid 0-1, Mendy solo nel finale spegne la resistenza dei lombardi in 10 per 70’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Penalizzati dall’espulsione di al rosso a Freuler - fallo su Mendy al limite - i nerazzurri resistono. Bene Gosens e Toloi. Caso Ilicic: Gasperini lo inserisce e poi lo toglie Leggi su corriere (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Penalizzati dall’espulsione di al rosso a Freuler - fallo sual limite - i nerazzurri resistono. Bene Gosens e Toloi. Caso Ilicic: Gasperini lo inserisce e poi lo toglie

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - RaiNews : A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Ac… - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - BortoneMauro : Atalanta sicuramente penalizzata, ma al di là dell'episodio fanno pensare i commenti di opinionisti che alla vigili… - VaneJuice : Stiamo parlando dell'ATALANTA che fino all'86 resiste in 10 contro il REAL MADRID Voi non vi meritate le cose belle del calcio -