Atalanta-Real Madrid 0-1, Mendy gela i nerazzurri nel finale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Atalanta-Real Madrid si sfidano nell’andata degli ottavi di finale della Champions League. Finisce 0-1 per i blancos Tre su tre. L’andata degli ottavi delle italiane impegnate in Champions League è amare per tutte le italiane rimaste in corsa. Dopo Juventus e Lazio, l’Atalanta cade in casa con il Real Madrid, e vede compromessa la qualificazione ai quarti. nerazzurri penalizzati dalla dubbia espulsione di Freuler dopo pochi minuti di gioco. Al ritorno servirà l’impresa in Spagna. La partita I bergamaschi giocano bene nei primi minuti di gioco, ma al 17° viene penalizzata da direttore dei gara che espelle Freuler dopo un fallo su Mendy considerato da ultimo uomo. Come se non bastasse, pochi minuti dopo Gasperini perde anche ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021)si sfidano nell’andata degli ottavi didella Champions League. Finisce 0-1 per i blancos Tre su tre. L’andata degli ottavi delle italiane impegnate in Champions League è amare per tutte le italiane rimaste in corsa. Dopo Juventus e Lazio, l’cade in casa con il, e vede compromessa la qualificazione ai quarti.penalizzati dalla dubbia espulsione di Freuler dopo pochi minuti di gioco. Al ritorno servirà l’impresa in Spagna. La partita I bergamaschi giocano bene nei primi minuti di gioco, ma al 17° viene penalizzata da direttore dei gara che espelle Freuler dopo un fallo suconsiderato da ultimo uomo. Come se non bastasse, pochi minuti dopo Gasperini perde anche ...

