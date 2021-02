Atalanta Real Madrid 0-0 LIVE: Vinicius vicinissimo al gol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Atalanta e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium” Atalanta e Real Madrid si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Real Madrid 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 5? Chance per l’Atalanta – Cross sballato di Gosens sul quale si avventa Maehle che rimette in mezzo e per poco l’altro quinto nerazzurro non colpisce di testa a due passi dalla porta 10? Djimsiti spazza – Kroos si incarica della battuta del calcio da fermo. Il suo cross morbido sul secondo palo è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 5? Chance per l’– Cross sballato di Gosens sul quale si avventa Maehle che rimette in mezzo e per poco l’altro quinto nerazzurro non colpisce di testa a due passi dalla porta 10? Djimsiti spazza – Kroos si incarica della battuta del calcio da fermo. Il suo cross morbido sul secondo palo è ...

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - RaiNews : A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Ac… - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta-Real Madrid, Zapata lascia anzitempo il campo, problema muscolare per il colombiano - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta-Real Madrid, Zapata lascia anzitempo il campo, problema muscolare per il colombiano -