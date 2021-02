Atalanta - Real Madrid 0 - 0 diretta live: Gollini decisivo su Casemiro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) 47'pt Punizione Real, Casemiro ci arriva di testa, ma Gollini d'istitno respinge. 45'pt Saranno 3 i minuti di recupero. 44'pt Isco non gira bene, da solo dentro l'area, ma era comunque in fuorigioco. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) 47'pt Punizioneci arriva di testa, mad'istitno respinge. 45'pt Saranno 3 i minuti di recupero. 44'pt Isco non gira bene, da solo dentro l'area, ma era comunque in fuorigioco. ...

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - RaiNews : A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Ac… - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - RickyGioia : @vbchannelhd Il giocatore del Real andava in porta e l Atalanta è abituata un po troppo a picchiare secco e in Eur… - tuttoatalanta : Atalanta-Real Madrid, il momento di raccoglimento per Ta Bi -