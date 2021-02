Atalanta | Pessina | «Kroos? Un avversario come gli altri»

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta-Real Madrid, Pessina: 'Un sogno avere Kross davanti, ho scambiato la maglia con lui' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta-Real Madrid, Pessina: 'Un sogno avere Kross davanti, ho scambiato la maglia con lui' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta-Real Madrid, Pessina: 'Un sogno avere Kross davanti, ho scambiato la maglia con lui' - apetrazzuolo : CHAMPIONS - Atalanta-Real Madrid, Pessina: 'Un sogno avere Kross davanti, ho scambiato la maglia con lui' - napolimagazine : CHAMPIONS - Atalanta-Real Madrid, Pessina: 'Un sogno avere Kross davanti, ho scambiato la maglia con lui' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Pessina

Matteo, centrocampista dell', ha commentato la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid: le sue ...1 Matteo, trequartista dell', parla a Sky Sport dopo il ko, nell'andata degli ottavi di finale di Champions, contro il Real Madrid : 'Siamo amareggiati, perché giocare in 10 uomini e non ...L'Atalanta in dieci per oltre 70' cede 1-0 al Real Madrid a Bergamo nell'andata degli ottavi di finale. Il risultato matura solo nei minuti finali e non è una condanna definitiva in vista del ritorno, ...Atalanta-Real Madrid, Pessina: "C’è amarezza perché abbiamo incassato gol all'ultimo dopo una grande partita in dieci uomini" ...