Atalanta, Pessina: “Bello sfidare il mio idolo Kroos. Peccato per il finale…” (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Atalanta mastica amaro: la Dea si ritrova in 10 per l'espulsione diretta di Freuler e cade nel finale contro il Real Madrid. Non mancano le polemiche per l'arbitraggio e la consapevolezza di non aver potuto sfruttare un'occasione preziosa per le assenze dei Blancos.caption id="attachment 1092885" align="alignnone" width="1024" Pessina (getty images)/captionLE PAROLE DI PessinaIl centrocampista Matteo Pessina commenta la gara a Sky Sport: "Come ha detto il mister siamo amareggiati. Fare la partita in 10 contro 11 e perdere nel finale ci fa male. Siamo stati bravi a concedere poco. Kroos? Bello sfidare il mio idolo, ma quando si gioca diventa un avversario come tutti gli altri. Sono riuscito a scambiare la maglia con lui. C'è tanta differenza tra la ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'mastica amaro: la Dea si ritrova in 10 per l'espulsione diretta di Freuler e cade nel finale contro il Real Madrid. Non mancano le polemiche per l'arbitraggio e la consapevolezza di non aver potuto sfruttare un'occasione preziosa per le assenze dei Blancos.caption id="attachment 1092885" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionLE PAROLE DIIl centrocampista Matteocommenta la gara a Sky Sport: "Come ha detto il mister siamo amareggiati. Fare la partita in 10 contro 11 e perdere nel finale ci fa male. Siamo stati bravi a concedere poco.il mio, ma quando si gioca diventa un avversario come tutti gli altri. Sono riuscito a scambiare la maglia con lui. C'è tanta differenza tra la ...

