Atalanta passa se: i risultati che qualificano i nerazzurri ai quarti di Champions (Di giovedì 25 febbraio 2021) Atalanta passa se – L’Atalanta esce sconfitta dal primo atto degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Al termine di un match inevitabilmente condizionato dall’espulsione a Freuler, i bergamaschi cedono il passo ai Blancos. Il punteggio non sorride agli uomini di Gasperini, colpiti da Mendy a pochi minuti dalla fine, dopo aver retto nonostante L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021)se – L’esce sconfitta dal primo atto degli ottavi di finale della UEFALeague. Al termine di un match inevitabilmente condizionato dall’espulsione a Freuler, i bergamaschi cedono il passo ai Blancos. Il punteggio non sorride agli uomini di Gasperini, colpiti da Mendy a pochi minuti dalla fine, dopo aver retto nonostante L'articolo

sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Atalanta passa se: i risultati che qualificano i nerazzurri ai quarti di Champions: At… - CalcioFinanza : #Atalanta sconfitta in casa dal #RealMadrid: i risultati che qualificano i nerazzurri ai quarti di #Champions… - zazoomblog : Atalanta in una sola parola «eroica» In dieci per 70’ ma il Real passa solo all’86’ - #Atalanta #parola #«eroica»… - GIUSPEDU : RT @Luca_Cilli: .@Atalanta_BC condizionata dall'espulsione inesistente di #Freuler. Un peccato. In parità numerica forse sarebbe stata un'a… - Eurosport_IT : L'ATALANTA CEDE SOLO NEL FINALE ?????? I bergamaschi difendono lo 0-0 in 10 uomini fino all'86esimo: passa il Real ma… -