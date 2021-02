Atalanta, il club in lutto per la scomparsa di Lamberto Leonardi, ex nerazzurro negli anni settanta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Atalanta in lutto per la scomparsa di Lamberto Leonardi, ex giocatore nelle file nerazzurre dal 1970 al 1972. “Atalanta in lutto. Leonardi ha vestito i colori nerazzurri per due stagioni: in quella di Serie B nel 1970-1971, collezionando 23 presenze e nessun gol, ed in Serie A nel 1971-72, con 15 presenze e 2 gol. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano con commozione al dolore dei familiari di Lamberto Leonardi ai quali rivolgono le più sincere condoglianze“, si legge nella nota sul sito ufficiale del club nerazzurro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’inper ladi, ex giocatore nelle file nerazzurre dal 1970 al 1972. “inha vestito i colori nerazzurri per due stagioni: in quella di Serie B nel 1970-1971, collezionando 23 presenze e nessun gol, ed in Serie A nel 1971-72, con 15 presenze e 2 gol. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famigliapartecipano con commozione al dolore dei familiari diai quali rivolgono le più sincere condoglianze“, si legge nella nota sul sito ufficiale del. SportFace.

gleek_didi : RT @valeriovitali91: Il mancato rigore a Cristiano contro il Porto, quello su Milinkovic ieri col Bayern e ora questa espulsione per l'Atal… - akille15 : - valeriovitali91 : Il mancato rigore a Cristiano contro il Porto, quello su Milinkovic ieri col Bayern e ora questa espulsione per l'A… - silviodifede : Nessuno porà mai spacciarmi per filoitaliano, per uno che prende le parti dei club italiani. Ma questa roba è folle… - sportface2016 : #Atalanta, il club in lutto per la scomparsa di #LambertoLeonardi, ex nerazzurro negli anni settanta -