Atalanta | Gasperini | “Gara rovinata da un episodio Abbiamo un solo risultato per passare”

L'Atalanta esce sconfitta dal match contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi. Si tratta di un k.o. di misura, ma l'1-0 costringerà i nerazzurri a cercare l'impresa sul campo dei Blancos.

LE PAROLE DI Gasperini

Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza la gara ai microfoni di Sky Sport: "La nostra soddisfazione era giocare una gara di Champions contro il Real. Così è stata falsata. Una gara rovinata da un episodio eccessivo. La qualificazione non è compromessa, siamo in una botte di ferro: Abbiamo un solo risultato disponibile. O si vince con un'impresa o si è eliminati. Ilicic? ...

