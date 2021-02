Atalanta, è la notte del Real Madrid: sono la storia della Champions, ma proviamoci (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il giorno che tutti i tifosi nerazzurri aspettavano da mesi è arrivato. Questa sera l’Atalanta affronterà “la storia” del calcio mondiale, dovendo ospitare nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League il Real Madrid. Presentare la squadra Madridista ed i suoi trofei ha quasi del superfluo: 13 Champions League, 2 Coppe Uefa, 4 Supercoppe Uefa, 3 Coppe Intercontinentali, 4 Mondiali per Club, 34 scudetti, 19 Coppe del Re di Spagna, 1 Coppa della Liga, 11 Supercoppe di Spagna. Un palmares impressionante. Attualmente in campionato si trova al secondo posto in classifica alle spalle dei concittadini dell’Atletico ed è reduce da ben 4 vittorie consecutive. Nell’attuale edizione della Champions si è ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il giorno che tutti i tifosi nerazzurri aspettavano da mesi è arrivato. Questa sera l’affronterà “la” del calcio mondiale, dovendo ospitare nella gara d’andata degli ottavi di finale diLeague il. Presentare la squadraista ed i suoi trofei ha quasi del superfluo: 13League, 2 Coppe Uefa, 4 Supercoppe Uefa, 3 Coppe Intercontinentali, 4 Mondiali per Club, 34 scudetti, 19 Coppe del Re di Spagna, 1 CoppaLiga, 11 Supercoppe di Spagna. Un palmares impressionante. Attualmente in campionato si trova al secondo posto in classifica alle spalle dei concittadini dell’Atletico ed è reduce da ben 4 vittorie consecutive. Nell’attuale edizionesi è ...

