Astrazeneca, “obiettivo 5 milioni di dosi entro marzo per l’Italia. Alterazioni consegne per iter di produzione” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il giorno dopo la notizia diffusa dall’agenzia Reuters su un taglio del 50% delle dosi da parte di Astrazeneca in Europa nel secondo trimestre il colosso anglo svedese, che produce e distribuisce il vaccino sviluppato dai ricercatori dell’Università di Oxford, con una nota fa sapere che “per quanto riguarda l’Italia, questa settimana supereremo 1,5 milioni di dosi consegnate e abbiamo l’obiettivo di superare i 5 milioni di dosi per la fine di marzo”. E in riferimento al dimezzamento delle dosi già concordate con Bruxelles che “le date di consegna, la frequenza e il volume possono subire Alterazioni dovute ai processi di produzione e alle tempistiche dei processi di controllo qualità. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il giorno dopo la notizia diffusa dall’agenzia Reuters su un taglio del 50% delleda parte diin Europa nel secondo trimestre il colosso anglo svedese, che produce e distribuisce il vaccino sviluppato dai ricercatori dell’Università di Oxford, con una nota fa sapere che “per quanto riguarda, questa settimana supereremo 1,5diconsegnate e abbiamo l’di superare i 5diper la fine di”. E in riferimento al dimezzamento dellegià concordate con Bruxelles che “le date di consegna, la frequenza e il volume possono subiredovute ai processi die alle tempistiche dei processi di controllo qualità. ...

