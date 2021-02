Assegno mantenimento: stop al figlio che non si impegna a trovare lavoro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un recente provvedimento della Corte di Cassazione conferma un trend già consolidato, ma che vale la pena ricordare. I giudici della Suprema Corte, nei fatti, invocano da tempo un vero e proprio cambio di passo contro gli eccessi di assistenzialismo genitoriale, allo scopo di spingere i figli maggiorenni da un pezzo, ad effettuare scelte di vita significative, ad impegnarsi all’autoresponsabilità e all’ottenimento dell’indipendenza economica. Ecco perchè la Cassazione ha negato la conservazione del diritto all’Assegno di mantenimento ad un figlio ventisettenne laureato, il quale non ha ridimensionato le sue ambizioni professionali, impegnandosi a trovare un lavoro anche più modesto, ma tale da garantirgli di farcela economicamente da solo. In sintesi, questo ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un recente provvedimento della Corte di Cassazione conferma un trend già consolidato, ma che vale la pena ricordare. I giudici della Suprema Corte, nei fatti, invocano da tempo un vero e proprio cambio di passo contro gli eccessi di assistenzialismo genitoriale, allo scopo di spingere i figli maggiorenni da un pezzo, ad effettuare scelte di vita significative, adrsi all’autoresponsabilità e all’ottenimento dell’indipendenza economica. Ecco perchè la Cassazione ha negato la conservazione del diritto all’diad unventisettenne laureato, il quale non ha ridimensionato le sue ambizioni professionali,ndosi aunanche più modesto, ma tale da garantirgli di farcela economicamente da solo. In sintesi, questo ...

d0f3fee01d164ba : “Vieni che ti do l’assegno di mantenimento”. Deborah cede e viene uccisa. I figli sono il ricatto più grande. - pileribruno : RT @SPascasi: Il mio pezzo e il servizio Ansa. Niente assegno ai figli che non trovano mai l’occupazione ideale @sole24ore - SPascasi : Il mio pezzo e il servizio Ansa. Niente assegno ai figli che non trovano mai l’occupazione ideale @sole24ore… - lupettorosso76 : @DiReddito Vogliamo l'assegno di mantenimento ?? - clikservernet : “Vieni che ti do l’assegno di mantenimento per il bimbo”. E la uccide con un’accetta -