Asl Liguria, 285 nuovi casi. Nello Spezzino sono 56 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Genova, 24 febbraio 2021 - In Liguria sono altri 11 i decessi di persone positive al coronavirus , secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 3. Leggi su lanazione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Genova, 24 febbraio 2021 - Inaltri 11 i decessi di persone positive al coronavirus , secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Le vittime da inizio emergenzasalite a 3.

MauroDemichelis : RT @AnciLiguria: Comitato direttivo di #Federsanità Anci Liguria, presieduto dal dg Asl 3 Luigi Carlo Bottaro. Tra gli argomenti in discuss… - radioaldebaran : Coronavirus, oggi 285 nuovi casi in #Liguria. Sono 23 i nuovi positivi in Asl 4 - #Cronaca #Sanità - - louisxarms : @stodormendoo eh non ne ho idea, ci faranno sapere qualcosa, anche perché mi dovrebbe contattare l’asl della liguria - dosumma : RT @Nurse24it: Asl 3 #Liguria cerca #infermieri per campagna vaccinale anti #Covid-19 ?? - PierluigiVinai : RT @AnciLiguria: Comitato direttivo di #Federsanità Anci Liguria, presieduto dal dg Asl 3 Luigi Carlo Bottaro. Tra gli argomenti in discuss… -