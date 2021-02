Ascolti tv, Floris stravince vs Berlinguer e Mario Giordano. Super De Martino (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Tg2 di Sangiuliano non tocca quota 2 milioni alle 20,30 (1.824.000, 6.8%) e il Tg La7 di Enrico Mentana alle 20 sta sotto il milione e mezzo (1.486.000. 5.9%). Alto il Tg3 delle 19 che viene visto ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Tg2 di Sangiuliano non tocca quota 2 milioni alle 20,30 (1.824.000, 6.8%) e il Tg La7 di Enrico Mentana alle 20 sta sotto il milione e mezzo (1.486.000. 5.9%). Alto il Tg3 delle 19 che viene visto ...

Affaritaliani : Ascolti tv, Floris stravince vs Berlinguer e Mario Giordano. Super De Martino - AnonymeRai : ? Ascolti tv, Floris stravince vs Berlinguer e Mario Giordano. Super De Martino - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri, la sfida dei talk: 6% per #Floris, 5,5% per #Giordano e 5,4% per #Berlinguer >… - giuliobrizi : Interessante e ricco #diMartedì su #La7 ieri. Di livello #Capua, #Prodi, #Gallavotti, #Landini e tanti altri. Anche… - MandronePeppe : #ascolti sorprende il film di rai1 che batte la partita (una super partita) bene le iene, tra i talk prevale Floris -