Arriva “Lega Italia” La clamorosa indiscrezione del quotidiano sulla “fusione tra Fi e Lega”

Un piano clamoroso e riservato. Secondo l'indiscrezione riferita da Affari Italiani Lega e Forza Italia starebbero strutturando l'ipotesi di fusione. Si tratterebbe di "una vera e propria ipotesi di lavoro più che di una suggestione" è riportato tra le righe del quotidiano di cui stanno iniziando a parlare "esponenti di spicco dei due partiti del Centrodestra. Ovviamente progetto che andrà sviluppato e verificato nei dettagli. Si starebbe pensando di concretizzare dapprima con una federazione e poi con una fusione tra Forza Italia di Salvini Berlusconi e Lega di Matteo Salvini. La nascitura formazione, che potrebbe chiamarsi Lega Italia, sarà una ...

