Arkham Horror | Mother' s Embrace | l' RPG tattico lovecraftiano ha una data di uscita

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel caso non ve lo ricordaste, qualche settimana fa vi abbiamo mostrato alcuni minuti di gameplay dedicati ad's. Ora sappiamo anche la suadiufficiale. I ragazzi di Asmodee Digital hanno finalmente rivelato quando potremo goderci il loro nuovo lavoro. Non dovremo nemmeno aspettare a lungo a dire il vero: tra un solo mese, più precisamente il 23 marzo, potremo godercelo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Nel titolo ci troviamo nel 1926; in una vecchia e misteriosa villa è avvenuto lo strano omicidio di un professore di astronomia. Ovviamente, i responsabili della risoluzione di questa morte saremo noi. Per fare ciò, dovremo formare una squadra di tre membri per scegliere tra i dodici personaggi disponibili. Ognuno ...

Eurogamer_it : #ArkhamHorrorMothersEmbrace, l'RPG tattico lovecraftiano ha una data di uscita. - GiocareOra : Il trailer di Arkham Horror: Mother's Embrace ti farà gelare il sangue - offertegdt : ?? ULTIMO GIORNO di 8 superofferte esclusive per gli utenti VIP di DungeonDice, scontate 30% solo oggi, da SHINING a… - DungeonDice : ?? Scopri le novità più importanti della settimana: ?? Deep Vents ed. ita ? -

Ultime Notizie dalla rete : Arkham Horror

Tom's Hardware Italia

Da lì in poi ci saranno parecchi risvolti narrativi, in puro stile survival. Resident Evil ... Sea of Thieves - Xbox One Vedi offerta su Amazon BatmanKnight Chi non è un fan del ...: Il Gioco Di Carte " Una Luce Nella Nebbia Per: Il Gioco Di Carte , uno tra i più amati giochi di carte nel novero dei giochi in scatola, in questo febbraio 2021, Asmodee ...Torna anche a febbraio 2021 la rubrica mensile dedicata alle novità in uscita sul mercato italiano dei giochi in scatola.