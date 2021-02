Archeologia | nella ‘Pompei d’Oriente’ scoperte centinaia di tavolette d’argilla 3

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) – Nel 2016 il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento ha avviato il progetto multidisciplinare Maips – Multidisciplinary Archaeological Italian Project at Shahr-i Soktha per lo studio del sito e dei materiali in corso di scavo da parte della missione archeologica a Shahr-i Soktha. Finanziato dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da enti e istituzioni private, il progetto Maips è coordinato dal professor Giuseppe Ceraudo e, nei prossimi anni, mirerà principalmente a restituire un quadro più completo sulle organizzazioni proto-statali dell’altopiano iranico del III millennio a.C. L'articolo proviene da Ildenaro.it.