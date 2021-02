Antonio Catricalà: morto l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, aperta un’inchiesta dalla procura di Roma Dai primi rilievi ha preso corpo l'ipotesi del suicidio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Monti è morto stamattina. Dai primi rilievi compiuti con l’intervento dei carabinieri Antonio Catricalà si è sparato un colpo di pistola mentre era nella sua abitazione. La procura della Repubblica di Roma ha aperto un’inchiesta. Sessantanove anni, nativo di Catanzaro, Antonio Catricalà era stato anche sottosegretario al ministero delle, Infrastrutture e dei Trasporti nel governo presieduto da Enrico Letta, nonché presidente dell’Antitrust, fra gli innumerevoli prestigiosi incarichi, anche internazionali, che aveva ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021)delnel governo Monti èstamattina. Daicompiuti con l’intervento dei carabinierisi è sparato un colpo di pistola mentre era nella sua abitazione. Ladella Repubblica diha aperto. Sessantanove anni, nativo di Catanzaro,era stato ancheal ministero delle, Infrastrutture e dei Trasporti nel governo presieduto da Enrico Letta, nonché presidente dell’Antitrust, fra gli innumerevoli prestigiosi incarichi, anche internazionali, che aveva ...

