Antonio Catricalà: chi era il sottosegretario, età e causa della morte (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una notizia molto triste vede al centro l’ex garante Antitrust nonché ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Antonio Catricalà è stato ritrovato cadavere nella sua abitazione romana nella mattinata di oggi. Non ci sarebbero dubbi sulle cause della morte: si è suicidato. Lockdown Italia: dove sono le zone rosse locali. L’elenco Corpo senza vita ritrovato stamattina Il corpo senza vita di Antonio Catricalà è stato ritrovato poche ore fa da sua moglie sul balcone della loro abitazione di Roma in via Antonio Bertoloni, quartiere Parioli. L’ex sottosegretario, stando alle prime informazioni diffuse dagli inquirenti, si è suicidato esplodendo verso se stesso un colpo di pistola tra le 9 e mezza e le ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una notizia molto triste vede al centro l’ex garante Antitrust nonché exalla Presidenza del Consiglio:è stato ritrovato cadavere nella sua abitazione romana nella mattinata di oggi. Non ci sarebbero dubbi sulle cause: si è suicidato. Lockdown Italia: dove sono le zone rosse locali. L’elenco Corpo senza vita ritrovato stamattina Il corpo senza vita diè stato ritrovato poche ore fa da sua moglie sul balconeloro abitazione di Roma in viaBertoloni, quartiere Parioli. L’ex, stando alle prime informazioni diffuse dagli inquirenti, si è suicidato esplodendo verso se stesso un colpo di pistola tra le 9 e mezza e le ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA - rtl1025 : ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trov… - renatobrunetta : Grande amico, grande servitore dello Stato, Antonio #Catricalà lascia un incolmabile vuoto in tutti quelli che lo h… - paoloigna1 : RT @lucianoghelfi: Una notizia drammatica: trovato morto in casa l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Anti… - matteoplatone : RT @ChiaraBaldi86: Morto suicida l’ex sottosegretario Antonio Catricalà -