Antonella Viola | età | altezza | peso | marito e figli | origini | carriera e incarichi dell’immunologa

Antonella Viola è uno dei tanti volti diventati noti nel 2020 a causa della tragica pandemia che da oltre un anno sta abbracciando l'intero pianeta. Immunologa dall'ampio e valente curriculum professionale, si è prestata ai programmi d'approfondimento televisivi con il compito di informare e, talvolta forzatamente, placare gli animi degli spettatori italiani. Con una mentalità scientifica dimostrata fin da piccola, Antonella Viola ha sempre dedicato il suo percorso umano e professionale alla ricerca. Dopo il conseguimento del diploma di maturità, si è iscritta alla facoltà di Scienze biologiche dell'Università degli Studi di Padova, istituto presso il quale ha anche conseguito il dottorato di ricerca in Biologia Evoluzionistica.

