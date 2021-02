Antonella Mosetti versione “cowgirl”: cappello e scollatura scatenano il web (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Antonella Mosetti ha postato una foto esaltante su Instagram: in versione “cowgirl” ha acceso le fantasia e la passione dei suoi follower La showgirl romana ha catturato l’attenzione generale del web con una serie di scatti che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche. Che soprattutto su Instagram non passano mai inosservate. Parliamo di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha postato una foto esaltante su Instagram: in” ha acceso le fantasia e la passione dei suoi follower La showgirl romana ha catturato l’attenzione generale del web con una serie di scatti che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche. Che soprattutto su Instagram non passano mai inosservate. Parliamo di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Tom_of_Inland : Di sicuro Zingaretti per «voce della politica» intendeva, come me, la voce di Rosi Roxy Zamboni, Antonella Mosetti,… - patrizia2002 : RT @gildazorzistan1: Endorsement per Stefania Orlando: Alba Parietti, Fiordaliso, Rita Dalla Chiesa, Valerio Scanu, Maicol Berti, Giovanni… - surrevnder : RT @VJimmyV: Ce lo vedo Zingaretti a guardare Federico Fashion Style contro le cinque agguerritissime sfere con dentro Antonella Mosetti, A… - kaattchu : RT @VJimmyV: Ce lo vedo Zingaretti a guardare Federico Fashion Style contro le cinque agguerritissime sfere con dentro Antonella Mosetti, A… - VJimmyV : Ce lo vedo Zingaretti a guardare Federico Fashion Style contro le cinque agguerritissime sfere con dentro Antonella… -