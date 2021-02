Anni 20, addio alla vecchia Fiera Nasceva il nuovo centro di Bergamo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una foto di Storylab ci porta negli Anni 20, quando fu demolita la vecchia Fiera di Bergamo per fare posto al centro piacentiniano che conosciamo oggi. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una foto di Storylab ci porta negli20, quando fu demolita ladiper fare posto alpiacentiniano che conosciamo oggi.

