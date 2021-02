Andrea Zenga racconta la sua verità sulla famosa notte sotto le coperte con Rosalinda (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Andrea Zenga è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip durante la 42ª puntata, a pochi giorni dalla finale del lunghissimo reality condotto da Alfonso Signorini. Prima di uscire, Andrea Zenga ha iniziato una relazione con Rosalinda Cannavò. Tra loro è stato quasi un colpo di fulmine e non sono mancati attimi di passione intensa. Tra loro sembra esserci davvero un’ottima sintonia. Durante una lunga intervista a Casa Chi, l’ex gieffino ha raccontato per la prima volta tutta la verità sulla famosa notte infuocata sotto le coperte con l’attrice. La sua rivelazione ha lasciato i fan del noto reality di Canale 5 completamente senza parole. Leggi anche –> Andrea ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip durante la 42ª puntata, a pochi giorni dalla finale del lunghissimo reality condotto da Alfonso Signorini. Prima di uscire,ha iniziato una relazione conCannavò. Tra loro è stato quasi un colpo di fulmine e non sono mancati attimi di passione intensa. Tra loro sembra esserci davvero un’ottima sintonia. Durante una lunga intervista a Casa Chi, l’ex gieffino hato per la prima volta tutta lainfuocatalecon l’attrice. La sua rivelazione ha lasciato i fan del noto reality di Canale 5 completamente senza parole. Leggi anche –>...

GrandeFratello : 'Il momento più bello del mio #GFVIP'. Per Andrea Zenga e Rosalinda un 'ti aspetto' bello quanto quel famoso bacio. - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANDREA ZENGA. - GrandeFratello : Massimiliano è tra i più critici ex concorrenti nei confronti della storia tra Rosalinda ed Andrea Zenga... è veram… - putalittlelumos : Comunque io non ho ancora trovato il mio Andrea Zenga impacchettato davanti alla porta come regalo di compleanno ?? - uncredivle : RT @Pia_Strella: 'Non corriamo troppo' E potevi aspettà 10 giorni se non volevi correre troppo figlio mio! #exrosmello #mellos #gfvip https… -