Andrea Biancoli | morto di Covid a 48 anni consigliere M5s del Bolognese Il sindaco | “Un uomo sempre al servizio della città”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)comunale M5s a Calderara di Reno a Bologna, èper-19 a soli 48. Lascia la moglie e due figli. “Tutto il Movimento 5 stelle dell’Emilia-Romagna esprime profondo dolore. Si tratta di una perdita dolorosa sia dal punto di vista umano che politico per le tante battaglie cheha portato avanti con grande e infinita attenzione in Comune”, così dicono Silvia Piccinini e Leo Veronesi, rispettivamente capogruppo regionale M5s ecomunale a Calderara di Reno. “In questo momento di grande tristezza vogliamo stringerci attorno ai suoi familiari, a quanti gli volevano bene e che con lui hanno condiviso un pezzo di vita.ci mancherà tantissimo”. A esprimere il suo cordoglio per la ...

BOLOGNA - Non ce l'ha fatta, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Calderara di Reno: l'ha portato via il Covid a soli 48 anni, lascia una moglie e due figli. Domani sera il consiglio comunale di ...Il Covid a Bologna si porta via anche un consigliere comunale. Si tratta di, eletto per il Movimento 5 stelle a Calderara di Reno. "Tutto l'M5s dell'Emilia - Romagna esprime profondo dolore per la morte di, nostro consigliere comunale a ...Il Consiglio Comunale di Calderara di Reno ricorderà domani il consigliere Andrea Biancoli, scomparso ieri all’età di 48 anni a causa del Covid. La figura di Biancoli, consigliere eletto col Movimento ...“Tutto il MoVimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna esprime profondo dolore per la morte di Andrea Biancoli, nostro consigliere comunale a Calderara di Reno. Si tratta di una perdita dolorosa sia dal pun ...