America's Cup, tutti gli sponsor di Team New Zealand: Emirates e Toyota in vista. Quanti soldi hanno investito? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Team New Zealand ha conquistato la America's Cup quattro anni fa alle Bermuda e ora si appresta a tornare in acqua nella sua baia di Auckland per tentare di difendere la Vecchia Brocca dall'assalto di Luna Rossa. L'equipaggio italiano ha alzato al cielo la Prada Cup dopo aver surclassato American Magic e Ineos Uk, ora c'è bisogno di una vera e propria impresa contro i Kiwi nel loro Golfo di Hauraki: vincere sette regate e mettere le mani sulla Coppa America rappresenta una magia cosmica, ma il sodalizio del patron Patrizio Bertelli ha comunque tutte le carte in regola per tentare di mettere in ginocchio il Defender. Per tentare di difendere la Coppe delle 100 Ghinee, Team New Zealand ha investito circa 60 milioni di euro. Siamo sostanzialmente in linea con quanto messo sul tavolo da ...

