America's Cup, Toto Wolff sicuro: "Ineos ha solo bisogno di tempo, poi vincerà come la Mercedes" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo strapotere della Mercedes in F1 si sposterà anche nella prossima America's Cup? Dopo che la collaborazione tra il team anglo-tedesco (che da sette anni domina in lungo ed in largo la scena nella massima categoria del motorsport) ed il team Ineos UK ha gettato solide basi nel corso di questa edizione della manifestazione velica più famosa del mondo, gli scenari si fanno decisamente interessanti in vista del futuro. Quando un colosso come Mercedes si muove, solitamente non lo fa per partecipare, anzi, e secondo quanto riportato da NZ Herald, gli sviluppi futuri potrebbero essere davvero importanti per li sodalizio britannico. La continuazione del rapporto di collaborazione dipenderà probabilmente dalla permanenza di Ratcliffe e Ineos, la società petrolchimica che ora è azionista del ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - armidmar : Bellissime queste barche, per altri scopi-- Non e' piu' l'America's Cup--- - Gerald_Ashley : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -

