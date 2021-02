America’s Cup, Team New Zealand è una saetta! Wheatley: “62 nodi in allenamento”. Velocità marziane (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mancano dieci giorni all’inizio della battaglia campale tra Luna Rossa e Team New Zealand, l’attesissimo match race che mette in palio la America’s Cup: chi vincerà sette regate conquisterà il trofeo sportivo più antico al mondo. Sale la tensione nella baia di Auckland, dove i Kiwi partono con i favori del pronostico per difendere la Vecchia Brocca, ma dove l’equipaggio italiano si presenta con le carte in regola per poter tentare il colpaccio. Team Prada Pirelli si è imposta con estrema disinvoltura nella Prada Cup, asfaltando gli statunitensi di American Magic (4-0 in semifinale) e i britannici di Ineos Uk (7-1 in finale), e ora vuole sognare in grande contro i fortissimi padroni di casa. Si preannuncia una contesa particolarmente palpitante a partire dal prossimo 6 marzo nel Golfo di Hauraki. Intanto si fanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mancano dieci giorni all’inizio della battaglia campale tra Luna Rossa eNew, l’attesissimo match race che mette in palio laCup: chi vincerà sette regate conquisterà il trofeo sportivo più antico al mondo. Sale la tensione nella baia di Auckland, dove i Kiwi partono con i favori del pronostico per difendere la Vecchia Brocca, ma dove l’equipaggio italiano si presenta con le carte in regola per poter tentare il colpaccio.Prada Pirelli si è imposta con estrema disinvoltura nella Prada Cup, asfaltando gli statunitensi di American Magic (4-0 in semifinale) e i britannici di Ineos Uk (7-1 in finale), e ora vuole sognare in grande contro i fortissimi padroni di casa. Si preannuncia una contesa particolarmente palpitante a partire dal prossimo 6 marzo nel Golfo di Hauraki. Intanto si fanno ...

