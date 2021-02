America’s Cup, quanto guadagnano i vincitori (Di mercoledì 24 febbraio 2021) quanto guadagnano i vincitori dell’America’s Cup? I numeri restano molto incerti. Gli introiti arrivano dagli sponsor. ROMA – quanto guadagnano i vincitori dell’America’s Cup? Difficile rispondere a questa domanda. Gli organizzatori non hanno mai reso note le cifre in palio in una delle competizioni internazionali più importanti della vela. Le cifre, comunque, non dovrebbero essere altissime se si pensa che il vincitore della Prada Cup (nel 2021 Luna Rossa) non ha visto entrare nelle proprie casse soldi per questo successo. Il ruolo degli sponsor In queste spedizioni gli sponsor e i gruppi sportivi sono fondamentali. Sono loro, infatti, ad aiutare l’imbarcazione ad andare in mare e provare a portare a casa il successo. Gare che durano ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021)dell’Cup? I numeri restano molto incerti. Gli introiti arrivano dagli sponsor. ROMA –dell’Cup? Difficile rispondere a questa domanda. Gli organizzatori non hanno mai reso note le cifre in palio in una delle competizioni internazionali più importanti della vela. Le cifre, comunque, non dovrebbero essere altissime se si pensa che il vincitore della Prada Cup (nel 2021 Luna Rossa) non ha visto entrare nelle proprie casse soldi per questo successo. Il ruolo degli sponsor In queste spedizioni gli sponsor e i gruppi sportivi sono fondamentali. Sono loro, infatti, ad aiutare l’imbarcazione ad andare in mare e provare a portare a casa il successo. Gare che durano ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - infoitsport : America's Cup, New Zealand prova l'albero rialzato: 4 mq in più di randa. Lo stratagemma dei kiwi - VIDEO - infoitsport : America's Cup, Mauro Pelaschier: 'Ero sicuro che Luna Rossa avrebbe fatto bene, ora sfida a New Zealand' - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog