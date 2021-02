America’s Cup, Mauro Pelaschier: “Ero sicuro che Luna Rossa avrebbe fatto bene, ora sfida a New Zealand” – VIDEO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In vista dell’avvio dell’attesissima finale di America’s Cup, non può passare inosservato il commento di quello che sta avvenendo ad Auckland da parte di Mauro Pelaschier, storico timoniere di Azzurra. Il nativo di Monfalcone ha parlato delle barche in generale: “bellissime, un vero splendore e, soprattutto, velocissime”, quindi è passato nello specifico su Luna Rossa. “Ero sicuro che i ragazzi avrebbero fatto bene, non ho avuto timori quando, nel Round Robin, avevano perso con gli inglesi”. In vista del gran finale contro Team New Zealand, Mauro Pelaschier è sicuro: “Se sapranno regatare con tranquillità potranno esprimere tutto il loro potenziale e per i padroni di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In vista dell’avvio dell’attesissima finale diCup, non può passare inosservato il commento di quello che sta avvenendo ad Auckland da parte di, storico timoniere di Azzurra. Il nativo di Monfalcone ha parlato delle barche in generale: “bellissime, un vero splendore e, soprattutto, velocissime”, quindi è passato nello specifico su. “Eroche i ragazziro, non ho avuto timori quando, nel Round Robin, avevano perso con gli inglesi”. In vista del gran finale contro Team New: “Se sapranno regatare con tranquillità potranno esprimere tutto il loro potenziale e per i padroni di ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - virginie2000 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - MarioDegu : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -

